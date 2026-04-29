Матч-центр:
Главный тренер «Миннесоты» оценил победу в пятом матче серии с «Далласом»

Главный тренер «Миннесоты» оценил победу в пятом матче серии с «Далласом»
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о победе в пятом матче серии с «Даллас Старз» (4:2, 3-2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 03:51     1:1 Хейсканен (Робертсон, Дюшейн) – 08:58 (pp)     1:2 Болди (Хьюз, Капризов) – 39:28 (pp)     1:3 Маккэррон (Тренин, Тарасенко) – 47:47     2:3 Робертсон (Хейсканен, Рантанен) – 56:39     2:4 Капризов (Болди, Миддлтон) – 58:00    

«Я думаю, что, когда мы играем слаженно, впятером, мы обычно показываем свою лучшую игру. Я считаю, что мы были ответственны, внимательны к деталям, сделали несколько ключевых сейвов, когда это было необходимо. Ещё одна игра, в которой мы можем продолжать развиваться и совершенствоваться. Нужно просто концентрироваться день за днём.

Мы извлечём много информации из этой игры и будем работать над тем, чтобы снова стать лучше в шестой игре. Это была наша цель в начале серии. Действовать день за днём, игра за игрой, извлекать необходимую информацию. Готовимся к следующей игре и сосредоточимся на ней», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Великий рекорд Капризова! «Миннесота» — в шаге от второго раунда
