Главный тренер «Миннесоты» оценил победу в пятом матче серии с «Далласом»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о победе в пятом матче серии с «Даллас Старз» (4:2, 3-2).

«Я думаю, что, когда мы играем слаженно, впятером, мы обычно показываем свою лучшую игру. Я считаю, что мы были ответственны, внимательны к деталям, сделали несколько ключевых сейвов, когда это было необходимо. Ещё одна игра, в которой мы можем продолжать развиваться и совершенствоваться. Нужно просто концентрироваться день за днём.

Мы извлечём много информации из этой игры и будем работать над тем, чтобы снова стать лучше в шестой игре. Это была наша цель в начале серии. Действовать день за днём, игра за игрой, извлекать необходимую информацию. Готовимся к следующей игре и сосредоточимся на ней», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.