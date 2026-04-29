Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галуцен отметил положительный момент в игре «Далласа», несмотря на поражение от «Уайлд»

Комментарии

Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (2:4, 2-3).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 03:51     1:1 Хейсканен (Робертсон, Дюшейн) – 08:58 (pp)     1:2 Болди (Хьюз, Капризов) – 39:28 (pp)     1:3 Маккэррон (Тренин, Тарасенко) – 47:47     2:3 Робертсон (Хейсканен, Рантанен) – 56:39     2:4 Капризов (Болди, Миддлтон) – 58:00    

«Я думаю, что «Уайлд» сыграли хорошо. Они заблокировали несколько наших опасных бросков. Я думаю, мы создали несколько хороших моментов у ворот соперника. Мы также промахнулись по воротам в нескольких моментах, которые могли бы превратиться в нечто лучшее.

Это один из главных положительных моментов, которые я заметил: мы всё же прорывались к воротам. Некоторые броски были заблокированы, а некоторые мы просто промахнулись. В это время года нужно быть сосредоточенным и использовать такие моменты. А если они не попадают в ворота, можно получить дополнительные шансы на гол», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Великий рекорд Капризова! «Миннесота» — в шаге от второго раунда
Великий рекорд Капризова! «Миннесота» — в шаге от второго раунда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android