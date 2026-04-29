Галуцен отметил положительный момент в игре «Далласа», несмотря на поражение от «Уайлд»

Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (2:4, 2-3).

«Я думаю, что «Уайлд» сыграли хорошо. Они заблокировали несколько наших опасных бросков. Я думаю, мы создали несколько хороших моментов у ворот соперника. Мы также промахнулись по воротам в нескольких моментах, которые могли бы превратиться в нечто лучшее.

Это один из главных положительных моментов, которые я заметил: мы всё же прорывались к воротам. Некоторые броски были заблокированы, а некоторые мы просто промахнулись. В это время года нужно быть сосредоточенным и использовать такие моменты. А если они не попадают в ворота, можно получить дополнительные шансы на гол», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.