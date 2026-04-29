Инсайдер НХЛ назвал причину, по которой Мичков остался вне заявки на игру с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не попал в заявку команды на пятый матч первого раунда Кубка Стэнли сезона-2025/2026 с «Питтсбург Пингвинз» из-за запрета главного тренера Рика Токкета. Об этом сообщает журналист и инсайдер Давид Паньотта в социальной сети X.

По информации источника, клуб был вынужден отстранить россиянина после того, как он отказался выйти на лёд для разминки перед матчем с «Питтсбургом».

Ранее в СМИ сообщалось, что Токкет недоволен результатами 21-летнего форварда, не набравшего в текущем плей-офф ни одного очка. 27 апреля Мичков тренировался вне основных звеньев команды.

Счёт в серии до четырёх побед — 3-2 в пользу «Филадельфии». Шестой матч состоится в Филадельфии 30 апреля.