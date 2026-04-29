Инсайдер НХЛ назвал причину, по которой Мичков остался вне заявки на игру с «Питтсбургом»
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не попал в заявку команды на пятый матч первого раунда Кубка Стэнли сезона-2025/2026 с «Питтсбург Пингвинз» из-за запрета главного тренера Рика Токкета. Об этом сообщает журналист и инсайдер Давид Паньотта в социальной сети X.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45 2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17 2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29 2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06 3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12
По информации источника, клуб был вынужден отстранить россиянина после того, как он отказался выйти на лёд для разминки перед матчем с «Питтсбургом».
Ранее в СМИ сообщалось, что Токкет недоволен результатами 21-летнего форварда, не набравшего в текущем плей-офф ни одного очка. 27 апреля Мичков тренировался вне основных звеньев команды.
Счёт в серии до четырёх побед — 3-2 в пользу «Филадельфии». Шестой матч состоится в Филадельфии 30 апреля.
