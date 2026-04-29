Макдэвид с Драйзайтлем повторили рекорд Малкина с Кросби в матчах плей-офф НХЛ

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль организовали гол в большинстве в пятом матче серии с «Анахайм Дакс» (4:1, 2-3). Это 38-й раз в карьере, когда немец и канадец отмечаются очками при голе в большинстве в матчах Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33     3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13     3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp)     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)    

Макдэвид с Драйзайтлем повторили рекорд нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с Сидни Кросби в матчах плей-офф НХЛ. Парочка из «Питтсбурга» также 38 раз отмечалась в одном голе в большинстве в плей-офф, что является рекордом НХЛ. Такое же достижение имеют форварды «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси и Брайан Троттье.

Макдэвид в 29-й раз в своей карьере отдал голевую передачу Леону Драйзайтлю в плей-офф и сравнялся с Марком Мессье по количеству ассистов, отданных одному партнёру по команде, что является пятым результатом в истории НХЛ.

