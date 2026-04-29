Макдэвид с Драйзайтлем повторили рекорд Малкина с Кросби в матчах плей-офф НХЛ

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль организовали гол в большинстве в пятом матче серии с «Анахайм Дакс» (4:1, 2-3). Это 38-й раз в карьере, когда немец и канадец отмечаются очками при голе в большинстве в матчах Кубка Стэнли.
Макдэвид с Драйзайтлем повторили рекорд нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с Сидни Кросби в матчах плей-офф НХЛ. Парочка из «Питтсбурга» также 38 раз отмечалась в одном голе в большинстве в плей-офф, что является рекордом НХЛ. Такое же достижение имеют форварды «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси и Брайан Троттье.
Макдэвид в 29-й раз в своей карьере отдал голевую передачу Леону Драйзайтлю в плей-офф и сравнялся с Марком Мессье по количеству ассистов, отданных одному партнёру по команде, что является пятым результатом в истории НХЛ.
- 29 апреля 2026
