Макдэвид обошёл Овечкина по очкам в матчах, где команда может вылететь из плей-офф

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (4:1, 2-3). Макдэвид набрал 25 очков в матчах, где его команде грозил вылет из Кубка Стэнли, и повторил лучший результат среди действующих игроков НХЛ.

Макдэвид сравнялся с Патриком Кейном и теперь делит первую строчку среди действующих игроков по очкам в матчах, где его команда могла завершить сезон вылетом из плей-офф. Канадец обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 24 очка в подобных матчах в плей-офф в карьере.

В текущем плей-офф на счету Макдэвида 6 (1+5) очков в пяти матчах.