Макдэвид обошёл Овечкина по очкам в матчах, где команда может вылететь из плей-офф
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (4:1, 2-3). Макдэвид набрал 25 очков в матчах, где его команде грозил вылет из Кубка Стэнли, и повторил лучший результат среди действующих игроков НХЛ.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22 2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33 3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13 3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp) 4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)
Макдэвид сравнялся с Патриком Кейном и теперь делит первую строчку среди действующих игроков по очкам в матчах, где его команда могла завершить сезон вылетом из плей-офф. Канадец обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 24 очка в подобных матчах в плей-офф в карьере.
В текущем плей-офф на счету Макдэвида 6 (1+5) очков в пяти матчах.
Материалы по теме
