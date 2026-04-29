Макдэвид — о серии с «Анахаймом»: мы по-прежнему находимся в очень сложной ситуации

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о победе в пятом матче серии с «Анахайм Дакс» (4:1, 2-3) и поделился ожиданиями от шестого матча на гостевой площадке.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33     3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13     3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp)     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)    

«Потребуются огромные усилия, действительно огромные усилия, чтобы завершить серию победой. Мы по-прежнему находимся в очень сложной ситуации. Нам нужно найти способ победить на такой сложной арене. Я думаю, что в четвёртой игре мы были близки к победе и у нас будет ещё одна отличная возможность в шестой игре.

Нужно быть благодарным уже за то, что мы дожили до следующего дня. Всё, что мы сделали, это пережили ещё один день. Давление всё ещё на нас, но для них это тоже важная игра. Я уверен, что они тоже чувствуют давление. Завершить серию на своей арене — это тяжело. Я уверен, что они не захотят возвращаться в Эдмонтон. Давление оказывается на них, но нам нужно найти способ пережить ещё один день», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

