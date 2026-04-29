«Ничего ещё не решено, у нас отличная команда». Подколзин — о 2-3 в серии с «Анахаймом»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о победе в пятом матче серии с «Анахайм Дакс» (4:1, 2-3).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33     3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13     3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp)     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)    

«Мне нравится, как мы отреагировали на предыдущие поражения. Мы отличная команда. У нас есть пара ветеранов, которые знают, как доходить до поздних стадий плей-офф, и мне нравится, что у нас много уверенности в себе. Ничего ещё не решено.

Мне нравится наша группа лидеров. После четвёртой игры они дали отличный сигнал, что ничего ещё не решено. Только наша команда могла отыграться после полного провала, и мне очень нравится наше настроение в раздевалке. Мне очень нравится, как мы отреагировали сегодня, но завтра будет новый день. Мы полетим в Анахайм и будем готовы к шестой игре», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.

