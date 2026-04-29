«Ничего ещё не решено, у нас отличная команда». Подколзин — о 2-3 в серии с «Анахаймом»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о победе в пятом матче серии с «Анахайм Дакс» (4:1, 2-3).

«Мне нравится, как мы отреагировали на предыдущие поражения. Мы отличная команда. У нас есть пара ветеранов, которые знают, как доходить до поздних стадий плей-офф, и мне нравится, что у нас много уверенности в себе. Ничего ещё не решено.

Мне нравится наша группа лидеров. После четвёртой игры они дали отличный сигнал, что ничего ещё не решено. Только наша команда могла отыграться после полного провала, и мне очень нравится наше настроение в раздевалке. Мне очень нравится, как мы отреагировали сегодня, но завтра будет новый день. Мы полетим в Анахайм и будем готовы к шестой игре», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.