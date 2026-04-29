Макдэвид назвал Подколзина одним из лучших игроков «Эдмонтона» в плей-офф
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид назвал российского нападающего Василия Подколзина одним из лучших игроков команды в плей-офф. Россиянин набрал уже пять очков в пяти матчах серии с «Анахайм Дакс». В пятом матче россиянин открыл счёт и помог команде одержать важную победу со счётом 4:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22 2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33 3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13 3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp) 4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)
«Это было хорошее начало матча. Подзи задал тон, и вся их тройка отлично поработала, найдя способ забить пару голов. Подзи был великолепен. Он является одним из наших лучших игроков на протяжении всего плей-офф и играет очень упорно. Это был важный гол и отличный бросок», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
Подколзин забросил две шайбы и отдал три передачи в пяти матчах серии с «Анахаймом».
