Макдэвид назвал Подколзина одним из лучших игроков «Эдмонтона» в плей-офф

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид назвал российского нападающего Василия Подколзина одним из лучших игроков команды в плей-офф. Россиянин набрал уже пять очков в пяти матчах серии с «Анахайм Дакс». В пятом матче россиянин открыл счёт и помог команде одержать важную победу со счётом 4:1.

«Это было хорошее начало матча. Подзи задал тон, и вся их тройка отлично поработала, найдя способ забить пару голов. Подзи был великолепен. Он является одним из наших лучших игроков на протяжении всего плей-офф и играет очень упорно. Это был важный гол и отличный бросок», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Подколзин забросил две шайбы и отдал три передачи в пяти матчах серии с «Анахаймом».