«Ак Барс» — «Металлург»: во сколько начало третьего матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Металлург: во сколько начало третьего матча серии 1/2 плей-офф КХЛ 29 апреля 2026 года, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 29 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-1. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Матч «Ак Барс» — «Металлург» 29 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В первом матче серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:2. Во второй игре «Металлург» взял реванш со счётом 4:2.

В регулярном сезоне команды одержали друг над другом по две победы. В истории плей-офф «Металлург» трижды противостоял «Ак Барсу». Дважды побеждал казанский клуб, один раз — магнитогорский. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* и 7* мая.

* — при необходимости.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
«Металлург» Разина — клиент «Ак Барса» Гатиятулина? Казань выглядит мощнее Магнитогорска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android