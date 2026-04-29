Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Василий Подколзин объяснил, почему ему нравится играть в матчах плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин заявил, что ему нравится играть в плей-офф, когда важность каждого матча возрастает, а игроки действуют на пределе своих возможностей. Россиянин набрал уже пять очков в пяти матчах серии с «Анахайм Дакс». В пятом матче россиянин открыл счёт и помог команде одержать важную победу со счётом 4:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33     3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13     3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp)     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)    

«Мне просто нравится играть изо всех сил. Мне нравится стиль плей-офф, особенно когда на кону стоит весь сезон, поэтому нужно что-то делать. Думаю, каждый должен прибавить, и это начинается с меня, поэтому я стараюсь изо всех сил, чтобы мы продолжали выигрывать матчи», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.

