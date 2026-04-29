Василий Подколзин объяснил, почему ему нравится играть в матчах плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин заявил, что ему нравится играть в плей-офф, когда важность каждого матча возрастает, а игроки действуют на пределе своих возможностей. Россиянин набрал уже пять очков в пяти матчах серии с «Анахайм Дакс». В пятом матче россиянин открыл счёт и помог команде одержать важную победу со счётом 4:1.

«Мне просто нравится играть изо всех сил. Мне нравится стиль плей-офф, особенно когда на кону стоит весь сезон, поэтому нужно что-то делать. Думаю, каждый должен прибавить, и это начинается с меня, поэтому я стараюсь изо всех сил, чтобы мы продолжали выигрывать матчи», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.