Главный тренер «Эдмонтона» оценил результативность Макдэвида в серии с «Анахаймом»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался об игре нападающего Коннора Макдэвида в серии с «Анахайм Дакс». В первых двух матчах канадец не смог набрать ни одного очка. За последующие три игры Макдэвид набрал 6 (1+5) очков.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33     3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13     3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp)     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)    

«Я действительно думаю, что он играл лучше всего в последних четырёх периодах серии. В третьем периоде четвёртой игры, я думаю, у него были действительно хорошие голевые моменты, он два или три раза прорывался к воротам, и мы почти забили один из них примерно через пять минут после начала четвёртой игры. Но он постоянно совершенствуется, и это хороший знак для нас», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

