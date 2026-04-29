Главный тренер «Эдмонтона» оценил результативность Макдэвида в серии с «Анахаймом»
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался об игре нападающего Коннора Макдэвида в серии с «Анахайм Дакс». В первых двух матчах канадец не смог набрать ни одного очка. За последующие три игры Макдэвид набрал 6 (1+5) очков.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22 2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33 3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13 3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp) 4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)
«Я действительно думаю, что он играл лучше всего в последних четырёх периодах серии. В третьем периоде четвёртой игры, я думаю, у него были действительно хорошие голевые моменты, он два или три раза прорывался к воротам, и мы почти забили один из них примерно через пять минут после начала четвёртой игры. Но он постоянно совершенствуется, и это хороший знак для нас», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.
