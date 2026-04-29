«Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Сергеем Варловым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на два года.

В минувшем сезоне защитник провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также защитник отметился голом и результативной передачей в 10 играх плей-офф.

В Континентальной хоккейной лиге 25-летний защитник выступал лишь за «Салават Юлаев». Всего на его счету в лиге 166 матчей, в которых он набрал 14 (3+11) очков с показателем полезности «+13».

Напомним, ранее «Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Евгением Куликом.