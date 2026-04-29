Иван Демидов похвалил Андрея Василевского за игру в серии «Монреаля» с «Тампа-Бэй»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов высказался об игре вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и заявил, что ему трудно забить гол. Напомним, в серии Кубка Стэнли ничья — 2-2. В четырёх матчах серии команды забросили друг другу по 11 шайб.

«У них довольно хороший вратарь, поэтому забить ему очень сложно. Хотелось бы что-нибудь изменить, но пока точно не знаю, что именно, поэтому не знаю», — цитирует Демидова пресс-служба клуба.

Пятый матч серии между «Тампа-Бэй» и «Монреалем» состоится в ночь на 30 апреля на домашней площадке «молний». Победитель этой серии во втором раунде плей-офф встретится с победителем противостояния между «Баффало» и «Бостоном».

