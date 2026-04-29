«Ещё ничего не закончено». Капитан «Далласа» — о 2-3 в серии с «Миннесотой»

Капитан «Далласа» Джейми Бенн высказался о поражении в пятом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (2:4, 2-3).

«Нельзя сказать, что мы не стараемся. Серия ещё далеко не закончена. Посмотрим, что мы сможем сделать на выезде. Бросать больше шайб по воротам. Продолжать бросать по воротам. Если появляется шанс, нужно его использовать. Обычно когда это происходит, случаются хорошие вещи, даже если шайба не залетает в ворота. Вы подбираете отскок, устраиваете хаос, и мы постараемся делать это ещё чаще в шестой игре», — цитирует Бенна пресс-служба клуба.

Шестой матч серии состоится в ночь на 1 мая на домашней площадке «Миннесоты».