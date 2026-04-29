Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Подколзин: чувствую себя счастливым в «Эдмонтоне» и доволен своим прогрессом

Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин заявил, что чувствует себя счастливым в канадском клубе. Россиянин пополнил состав «нефтяников» в августе 2024 года.

«Думаю, это всё опыт. Я играю много матчей здесь. Во время игры с такими одноклубниками, конечно, у тебя будут появляться шансы и ты начнёшь забивать. Я не очень люблю говорить о себе, о том, хороший я игрок или нет. Эти рассуждения не так важны, особенно сейчас. Я доволен своим прогрессом за последние два года. Чувствую себя довольно счастливым здесь», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.

Подколзин забросил две шайбы и отдал три передачи в пяти матчах серии с «Анахаймом».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Василий Подколзин объяснил, почему ему нравится играть в матчах плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android