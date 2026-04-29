Подколзин: чувствую себя счастливым в «Эдмонтоне» и доволен своим прогрессом

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин заявил, что чувствует себя счастливым в канадском клубе. Россиянин пополнил состав «нефтяников» в августе 2024 года.

«Думаю, это всё опыт. Я играю много матчей здесь. Во время игры с такими одноклубниками, конечно, у тебя будут появляться шансы и ты начнёшь забивать. Я не очень люблю говорить о себе, о том, хороший я игрок или нет. Эти рассуждения не так важны, особенно сейчас. Я доволен своим прогрессом за последние два года. Чувствую себя довольно счастливым здесь», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.

Подколзин забросил две шайбы и отдал три передачи в пяти матчах серии с «Анахаймом».