«По меркам НХЛ 90-х ничего особенного». Кравчук о стычках в игре «Локомотив» — «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о драках во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1-2).

– Вы прилетели в Россию из Канады, сравните судейство в НХЛ и КХЛ?
– Очень тяжёлым для арбитров получился второй матч в Ярославле. Они оказались не готовы к стычкам, боялись ошибиться, а потому, наверное, минут 10-15 выписывали штрафы. Хотя по меркам НХЛ 90-х годов на льду ничего особенного не произошло – ни одной жёсткой драки. Вообще, у нас в КХЛ очень много внимания арбитрам. Постоянное «кино» – и, как следствие, паузы. Для тех же телевизионщиков это очень большая проблема. Кстати, в НХЛ совсем не случайно отказались от драк. Мало того, что они из-за насилия не позволяли НХЛ выйти на общенациональное ТВ и делать бизнес, так ещё затягивали хронометраж игр.

– Нам надо идти по пути НХЛ?
– И НХЛ, и Олимпиада показывают, что хоккей становится всё более игровым, быстрым и чистым. После свистка вознёй на пятачке, разговорами с вратарями и тасканием друг друга за волосы уже никто не занимается. Думаю, что и КХЛ, и нашим судьям нужно обратить на это внимание, – цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

