Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Кожевников объяснил, почему он выступает за сокращение количества клубов в КХЛ

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что выступает за сокращение количества клубов в КХЛ. Сейчас в лиге играют 22 команды.

«Если есть проблема с финансированием, игроками, отсутствует интрига, то надо сокращать. Я за сокращение команд в КХЛ. Интерес падает. Я поэтому эту регулярку и не смотрел, потому что всё было понятно заранее. В командах внизу играют просто те, кому деваться некуда.

Надо улучшать качество. Это большая проблема. Но, по моему мнению, если брать ситуацию последних пяти лет, то можно сокращать. Интриги в борьбе за плей-офф нет. Уже в начале сезона ясно, кто и на что будет претендовать. Видно всё по набору игроков, по игре и так далее», – цитирует Кожевникова Legalbet.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» 29 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
«Это судейский бордель». Кожевников — о втором матче серии «Локомотив» — «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android