Александр Кожевников объяснил, почему он выступает за сокращение количества клубов в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что выступает за сокращение количества клубов в КХЛ. Сейчас в лиге играют 22 команды.

«Если есть проблема с финансированием, игроками, отсутствует интрига, то надо сокращать. Я за сокращение команд в КХЛ. Интерес падает. Я поэтому эту регулярку и не смотрел, потому что всё было понятно заранее. В командах внизу играют просто те, кому деваться некуда.

Надо улучшать качество. Это большая проблема. Но, по моему мнению, если брать ситуацию последних пяти лет, то можно сокращать. Интриги в борьбе за плей-офф нет. Уже в начале сезона ясно, кто и на что будет претендовать. Видно всё по набору игроков, по игре и так далее», – цитирует Кожевникова Legalbet.