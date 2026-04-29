Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Картаев: Овечкин в сборной ничего не показывал. Думал, что на одном коньке всех обыграет

Комментарии

Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев поделился мнением об уровне игры Александра Овечкина за сборную России. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2012, 2014). За 106 игр на ЧМ, Олимпиадах и Кубках мира он набрал 79 (45+34) очков.

– Влияет ли на российский хоккей отстранение от международных турниров?
– Влияет, идёт деградация. Если сейчас собрать сборную из игроков КХЛ, я даже не знаю, как она сыграет с кем-то. Хотя даже если собрать хоккеистов НХЛ, не думаю, что наша сборная выиграет.

Помню, как на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге приехали наши «легионеры» и заняли 11-е место. Геннадий Цыгуров мне рассказывал, что они были все неуправляемые, что отбой был в 11 вечера, а они все приходили в два-три ночи.

Обратите ещё внимание, что Овечкин в сборной ничего серьёзного не показывал. Может, думал, что уровень не тот и что на одном коньке всех обыграет, а свой гол всё равно забьёт. Но так не получается. Хотя если наша сборная вернётся на турниры, с каждым разом будет выступать всё лучше и лучше. Соперники заставят нас играть, – цитирует Картаева «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android