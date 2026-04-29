Картаев: Овечкин в сборной ничего не показывал. Думал, что на одном коньке всех обыграет

Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев поделился мнением об уровне игры Александра Овечкина за сборную России. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2012, 2014). За 106 игр на ЧМ, Олимпиадах и Кубках мира он набрал 79 (45+34) очков.

– Влияет ли на российский хоккей отстранение от международных турниров?

– Влияет, идёт деградация. Если сейчас собрать сборную из игроков КХЛ, я даже не знаю, как она сыграет с кем-то. Хотя даже если собрать хоккеистов НХЛ, не думаю, что наша сборная выиграет.

Помню, как на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге приехали наши «легионеры» и заняли 11-е место. Геннадий Цыгуров мне рассказывал, что они были все неуправляемые, что отбой был в 11 вечера, а они все приходили в два-три ночи.

Обратите ещё внимание, что Овечкин в сборной ничего серьёзного не показывал. Может, думал, что уровень не тот и что на одном коньке всех обыграет, а свой гол всё равно забьёт. Но так не получается. Хотя если наша сборная вернётся на турниры, с каждым разом будет выступать всё лучше и лучше. Соперники заставят нас играть, – цитирует Картаева «РБ Спорт».