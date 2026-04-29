Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виталий Пинчук поделился эмоциями от подписания контракта с «Нэшвиллом»

Комментарии

Белорусский нападающий Виталий Пинчук поделился эмоциями от подписания контракта с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Ранее форвард выступал в КХЛ за минское «Динамо».

– Особо прям грандиозных мыслей нет, потому что пока я не там, не надел майку и не вышел на первый матч. Ещё предстоит очень большая работа, большой труд в межсезонье. Плюс ещё туда надо добраться, познакомиться со всеми ребятами, с тренерским штабом. Пока ещё мечта не сбылась, но уже близка.

– Кто был первым человеком, которому ты позвонил, уже когда было принято решение?
– Конечно, родители. Когда уже заранее понимал, что подпишу, позвонил и рассказал, что и как.

– Как мама отреагировала?
– Мама, конечно, задавала много вопросов. Что за город? Куда едешь? Кто там есть из русских, белорусов?

– Что для тебя самое тяжёлое в этом расставании с Минском?
– Ой, много чего. Это очень большая часть моей жизни, профессиональной карьеры. Самая большая часть. Я провёл здесь шесть лет. Сейчас, когда появились новости, сколько болельщиков писали приятные слова и желали удачи. Это прям было тяжело, — цитирует Пинчука Hockey.by.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android