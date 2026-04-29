«Никитину нужно много времени на выстраивание коллектива». Александр Ерёменко — о ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Александр Ерёменко высказался о работе Игоря Никитина на посту главного тренера ЦСКА.

«Команды строятся три-четыре года. Никитину понадобятся ещё пара сезонов для налаживания всех связей внутри ЦСКА. В следующем сезоне ЦСКА станет сильнее и пройдёт дальше в плей-офф КХЛ. Никитину нужно много времени на выстраивание коллектива, но в конце концов он всегда даёт результат», — приводит слова Ерёменко Metaratings.

ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Авангарду» (1-4). В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги армейцы заняли четвёртое место в Западной конференции.

