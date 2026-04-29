«Партия не может приказать встать в строй». Фетисов — о сотрясении мозга у Никишина

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о травме российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина. Россиянин получил травму после жёсткого силового приёма от защитника «Оттавы Сентаорз» Тайлера Клевена. Позже Никишину диагностировали сотрясение мозга.

«Тут, образно говоря, партия не может приказать встать в строй. Есть определённый протокол, тем более это травма головы, и всё будет зависеть от лечения. Здесь думают не о команде, а конкретно об игроке, который должен полностью восстановиться, чтобы на него рассчитывали в дальнейшем, и всё зависит от доктора.

Сломанные ноги, руки, пальцы — это одна история, а голова — совсем другое, что серьёзно связано со здоровьем человека на долгие-долгие годы. Как раз и правила в последние десятилетия менялись в пользу того, чтобы уменьшить количество сотрясений мозга. Мы знаем ряд примеров в лице ребят, которые потом страдали до конца жизни от травм головы. Здесь всё идёт по этому сценарию для снижения риска», — цитирует Фетисова ТАСС.