Ветеран СКА: на старте серии Исаев допускал грубые ошибки, которые повлияли на исход

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1-2), оценив игру вратаря ярославского клуба Даниила Исаева.

«У меня не было удивления, команды равные. И когда команды настолько разны, на первый план выходит ряд моментов, которые определяют результат. В первую очередь игра мастеров, умение забивать в численном неравенстве и игра вратарей.

На мой взгляд, в первый двух матчах Исаев допускал грубые ошибки, которые повлияли на исход. В первой игре голы забивались с отрицательных углов, во второй – пропущенный кистевой бросок с синей линии. Это всё влияет на результат. В третьей игре Исаев выглядит намного лучше и сильнее, тем самым помог «Локомотиву» серию удлинить», — цитирует Черкаса Vprognoze.