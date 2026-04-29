Сушинский: в КХЛ Восток всегда был сильнее и равномернее Запада

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о сравнении команд Восточной и Западной конференций КХЛ.

«Восток всегда был сильнее и равномернее Запада, уровень соперников на Востоке более равный. На Западе есть явные фавориты – это ЦСКА, «Локомотив», СКА. Иногда кто-то из них выступает не самым удачным образом, но в большей части случаев именно они занимают первые места. На Востоке есть «Салават», «Металлург», «Авангард», «Трактор», «Ак Барс» и многие другие участники конференции, между которыми практически нет разницы», — приводит слова Сушинского LiveResult.

