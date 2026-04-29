Хоккейная школа ЦСКА выиграла общешкольный зачёт первенства Москвы

Хоккейная школа ЦСКА выиграла общешкольный зачёт первенства Москвы в сезоне-2025/2026, вернув звание лучшей хоккейной школы столицы. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

В текущем сезоне победы в своих возрастных группах одержали юниоры (тренер Михаил Деев), команды 2009 года рождения (тренер Михаил Деев) и 2013 года рождения (тренер Иван Иванов). Игроки 2015 года (тренер Андрей Кондрашёв) заняли первое место в Кубке города Москвы, а команда 2017 года рождения (тренер Александр Бирюков) стала победителем Кубка Федерации хоккея города Москвы.

Также медали первенства Москвы взяли следующие команды:

— 2010 год (тренер Роман Королёв) – третье место;
— 2011 год (тренер Павел Агарков) – третье место;
— 2014 год (тренер Максим Шарков) – второе место.

Команда 2016 года (тренер Евгений Бухаран) заняла второе место в Кубке города Москвы.

«Успех школы в сезоне в первую очередь связан с теми условиями, которые созданы благодаря поддержке компании «Роснефть», а также усилиям президента клуба Игоря Вячеславовича Есмантовича и спортивного директора Дениса Валерьевича Денисова. У нас есть всё необходимое для успешного тренировочного процесса и воспитания нового поколения игроков. За счёт этого нам и удалось выиграть общешкольный зачёт, который складывается из результатов шести старших возрастов – с 2009 по 2014 год. Но пока это промежуточные итоги сезона, сейчас наши команды продолжают выступать на всероссийских соревнованиях, представляя клуб ЦСКА.

Для школы на первом месте всегда стоит спортивный принцип – играть должны сильнейшие. В этом сезоне произошли большие изменения – некоторые ребята ушли, было много приобретений, и мы хорошо провели селекцию. Благодаря такой слаженной работе мы уже видим первые результаты сезона», — заявил директор хоккейной школы ЦСКА Кирилл Пафифов.

