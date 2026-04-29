«Каждая игра в Казани будет азартная». Михайлов — о серии «Металлург» — «Ак Барс»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о ходе серии 1/2 финала плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Ак Барсом» (1-1).

— «Металлург» сравнял счёт в серии. С каким настроением команда приехала в Казань?

— С очень хорошим, потому что они выиграли второй матч и сравняли счёт. Каждая игра в Казани будет азартная, быстрая и с силовыми приёмами. Обе команды будут бороться, чтобы победить соперника, преимущество у «Ак Барса», но это ничего не значит. Встречаются две команды, победит сильнейший, — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

В первом матче серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:2. Во второй встрече «Металлург» взял реванш со счётом 4:2. В регулярном сезоне команды одержали друг над другом по две победы.