Совет директоров утвердил изменения в правовой регламент КХЛ

29 апреля завершилось заочное заседание совета директоров КХЛ, на котором были приняты правки в регламент, касающиеся открывающейся 1 июня новой трансферной кампании клубов КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

С сезона-2026/2027 в правовой регламент КХЛ вносятся следующие изменения:

— Отменяется «правило трёх переходов», когда клубы не могли заключать контракт с более чем тремя игроками, которые в предыдущем сезоне выступали за один клуб.

— В составе «Потолка заработных плат» в случае переподписания контрактов между клубом и игроком с уменьшением заработной платы и (или) индивидуальных бонусов учитываются условия старого контракта.

— В случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы будущих сезонов контракта включаются в состав «Потолка заработных плат» на каждый сезон расторгнутого контракта.

В сезоне-2026/2027 полоток заработных плат составит 950 млн рублей, а пол заработных плат – 525 млн рублей.