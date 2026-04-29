Президент КХЛ Морозов подробно рассказал об изменениях в правовом регламенте лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об изменениях в правовом регламенте лиги, которые были приняты сегодня, 29 апреля.

— Алексей Алексеевич, тема переподписаний контрактов была одной из главных прошедшим летом, теперь клубы не смогут переподписывать контракты с понижением для оптимизации потолка зарплат.

— Мы рассматривали различные варианты: сокращение переподписаний с трёх до одного или двух, введение процедуры списка отказов для тех игроков, кто переподписывает контракт, чтобы рынок проверил, насколько его контракт был завышен. В итоге приняли решение, что клубы могут продолжить переподписывать контракты, но в потолке будет учитываться старая сумма. Теперь, чтобы снизить нагрузку в платёжной ведомости, клубам придётся искать варианты трудоустройства игроков в других командах.

— Почему приняли решение отменить «правило трёх переходов»?

— Проанализировали всю ситуацию, динамику, видим, что данное ограничение, которое раньше действительно помогало выравнивать трансферную ситуацию, в настоящий момент перестало быть актуальным и где-то, скорее, уже стало создавать излишние препятствия и трудности. Поэтому, естественно, мы адаптируем регламент, убираем механизмы, потерявшие актуальность, и вводим новые для решения текущих задач, например, корректируем порядок переподписания контрактов.

— Уважение контрактов также обеспечивает новая норма о том, что нельзя расторгнуть долгосрочный контракт без нагрузки на потолок зарплат.

— Понимаем, что от переподписаний, расторжений контрактов в реальности избавиться почти невозможно, но хотим, чтобы менеджеры несли больше ответственности за свои действия. Если у вас игрок подписан, например, на пять лет, то при расторжении контракта вы получите последствия для потолка на все сезоны, в которых бы действовал этот контракт.

— Ранее совет директоров установил дополнительную льготу для клубов в виде 50 млн рублей для игроков в случае заключения ими коммерческих контрактов с партнёрами клуба.

— В первую очередь стоит отметить, что эта льгота сделана для самих хоккеистов и коммерческих партнёров, которые готовы платить игрокам за участие в рекламных кампаниях и своих интеграциях. За последние годы у нас уже были случаи, когда генеральный партнёр или новый партнёр, но аффилированный с уже действующим партнером клуба, имел сложности в заключении соглашения с игроком из-за превышения потолка зарплат. 50 млн даётся клубам на сезон и на всех игроков суммарно, это не такая большая сумма, — цитирует Морозова сайт КХЛ.