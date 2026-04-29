Экс-форвард «Вашингтона» Сонни Милано подписал контракт с ХК «Берн»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано подписал контракт с ХК «Берн». Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Напомним, «Вашингтон» поместил форварда Сонни Милано на драфт отказов в феврале 2026 года.

«Сонни Милано — технически одарённый и креативный крайний нападающий, который благодаря своим навыкам придаст дополнительный импульс нашей атакующей игре», — заявил спортивный директор «Берна» Мартин Плюсс.

Милано был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2014 года и сыграл 344 матча в НХЛ, набрав 145 (66+79) очков. В текущем сезоне у него 8 (4+4) очков в 31 игре за «Вашингтон». Также у него 14 (6+8) очков в 18 встречах АХЛ за «Херши Бэрс». Милано с «Херши» сейчас находится во втором раунде плей-офф АХЛ.