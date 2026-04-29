Александр Никишин провёл тренировку на льду после полученного ранее сотрясения мозга

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин провёл тренировку на льду, сообщает журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х. Отмечается, что игрок обороны работал в бесконтактной майке.

Напомним, россиянин получил травму после жёсткого силового приёма от защитника «Оттавы Сенаторз» Тайлера Клевена в четвёртом матче (4:2) первого раунда Кубка Стэнли. Никишин после хита долго оставался на льду и покинул площадку при помощи врача и партнёров по команде. Чуть позже Никишину диагностировали сотрясение мозга.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин провёл четыре встречи без набранных очков.