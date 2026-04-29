Василевский и Сорокин номинированы на приз лучшему вратарю регулярного сезона в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила номинантов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона.

В список вошли Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» и Джереми Свейман из «Бостон Брюинз».

Василевский в шестой раз в своей карьере стал лучшим в лиге по количеству побед (39), занял второе место по коэффициенту надёжности (2,12), а также разделил четвёртое место по проценту отражённых бросков (91,2).

Сорокин одержал 29 побед в 55 играх, имея коэффициент надёжности 2,68 и 90,6% отражённых бросков. Илья — лидер сезона в НХЛ по количеству «сухих» матчей (7).

Свейман провёл 54 игры, где одержал 31 победу с коэффициентом надёжности 2,71 и 90,8% отражённых бросков.

