Сборная США проиграла команде Латвии в плей-офф ЮЧМ-2026, ранее турнир покинула Канада
Сегодня, 29 апреля, проходят матчи 1/4 финала Юниорского чемпионата мира по хоккею — 2026. В Братиславе, Словакия встречались сборные США и Латвии. Победу во встрече одержала команда Латвии со счётом 5:2.
U18 ЧМ-2026 . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:00 МСК
США U18
Окончен
2 : 5
Латвия U18
0:1 Клауцанс (Руткис) – 09:48 (5x5) 0:2 Руткис (Мурниекс) – 27:55 (5x4) 1:2 Зайич (Бьюкер) – 48:39 (5x5) 1:3 Авотинс (Лагановскис, Мурниекс) – 50:20 (5x5) 1:4 Клауцанс (Лисовскис) – 55:45 (en) 2:4 Плант (Каллен, Матрин) – 56:34 (6x5) 2:5 Рейдзанс (Эрдманис-Херманис) – 59:11 (en)
У Латвии шайбы на свой счёт записали Мартиньш Клауцанс (дубль), Рикард Руткис, Магнус Авотинс, Дэниел Рейдзанс. В составе США голы забили Лукас Зайич, Виктор Плант. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал Юниорского чемпионата мира по хоккею.
Также отметим, что ранее сборная Канады в 1/4 финала проиграла команде Швеции со счётом 2:4.
U18 ЧМ-2026 . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 15:00 МСК
Канада U18
Окончен
2 : 4
Швеция U18
0:1 Карлссон (Нёмме, Элофссон) – 02:09 (5x5) 0:2 Андерссон (Андерссон) – 15:11 (5x5) 1:2 Дажене (Престон, Джейкобсон) – 24:04 (5x5) 2:2 Кроскери (Лоуренс) – 39:59 (5x5) 2:3 Бартольдссон (Херманссон, Густафссон) – 52:37 (5x4) 2:4 Бартольдссон (Густафссон) – 58:29 (en)
ЮЧМ проходит с 22 апреля по 2 мая 2026 года в столице Словакии Братиславе и городе Тренчин.
