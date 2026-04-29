Сборная США проиграла команде Латвии в плей-офф ЮЧМ-2026, ранее турнир покинула Канада

Сегодня, 29 апреля, проходят матчи 1/4 финала Юниорского чемпионата мира по хоккею — 2026. В Братиславе, Словакия встречались сборные США и Латвии. Победу во встрече одержала команда Латвии со счётом 5:2.

У Латвии шайбы на свой счёт записали Мартиньш Клауцанс (дубль), Рикард Руткис, Магнус Авотинс, Дэниел Рейдзанс. В составе США голы забили Лукас Зайич, Виктор Плант. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал Юниорского чемпионата мира по хоккею.

Также отметим, что ранее сборная Канады в 1/4 финала проиграла команде Швеции со счётом 2:4.

ЮЧМ проходит с 22 апреля по 2 мая 2026 года в столице Словакии Братиславе и городе Тренчин.