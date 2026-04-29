Быков: на Никитина и Ларионова будут крайне сильно давить в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Быков высказался о работе Игоря Никитина в ЦСКА и Игоря Ларионова в СКА в следующем сезоне.

«На Никитина и Ларионова будут крайне сильно давить в следующем сезоне, от каждого из них все ожидают только выхода в финал и победы в Кубке Гагарина. Армейские клубы из двух столиц всегда ставят перед собой такие высокие задачи, но в этот раз командами управляют топовые специалисты. Это лишь добавляет ответственности и ожиданий», — приводит слова Быкова LiveResult.

Ранее Вячеслав Быков высказался о назначении Леонида Тамбиева главным тренером «Динамо».