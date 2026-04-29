Кателевский оформил дубль за три минуты, это первые голы форварда в текущем плей-офф

Сегодня, 29 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». После первого периода счёт — 2:0 в пользу хозяев. Счёт в серии — 1-1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

В первом игровом отрезке нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский оформил дубль за три минуты. Отметим, что это первые голы форварда в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

До сегодняшнего матча Кателевский провёл 11 встреч, где отдал одну передачу.