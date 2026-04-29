Форвард «Металлурга» Ткачёв не забросил шайбу с линии пустых ворот «Ак Барса»

Сегодня, 29 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». После первого периода счёт — 2:0 в пользу хозяев. Счёт в серии — 1-1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

В середине первого периода нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв не забросил шайбу с линии пустых ворот «Ак Барса», оказавшись за спиной голкипера казанского клуба Тимура Билялова.

