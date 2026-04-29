В возрасте 48 лет умер экс-игрок «Коламбуса» Мэтт Дэвидсон

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» сообщила о смерти бывшего игрока команды Мэтта Дэвидсона. Ему было 48 лет, причина гибели не уточняется. Форвард сыграл 56 матчей в НХЛ и 518 – в АХЛ с учётом плей-офф. Он находился в системе «Коламбуса» с первого сезона клуба в НХЛ (2000/2001) и провёл в ней три года.

«Коламбус Блю Джекетс» опечален известием о кончине бывшего игрока Мэтта Дэвидсона. Мэтт провёл в организации три сезона. Он принял участие в 56 встречах за «Блю Джекетс». Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и друзьям», — сказано в сообщении команды.

Последние два года Дэвидсон был директором по развитию игроков в «Портленд Уинтерхокс» из Западной хоккейной лиги.