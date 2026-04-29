Президент КХЛ Алексей Морозов оценил проведение перекрёстного плей-офф в лиге

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проведении перекрёстного плей-офф в лиге.

– Сейчас в полуфиналах у Востока преимущество – три команды против одной западной.

– Это абсолютно нормально, в финал выходят сильнейшие. Когда разрабатывали перекрёстный плей-офф, думали о том, чтобы сделать его ещё более интересным, чтобы две лучшие команды не встретились в полуфинале – раньше это называли «скрытым финалом». Сейчас команды со второго раунда перемешиваются, и в третьем могут получиться две восточных или западных в одной паре. В этом году в полуфинале играют три с Востока и одна с Запада – победит сильнейший, ждём красивой игры, — заявил Морозов в студии «Ак Барс Шоу».