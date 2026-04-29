Сушинский: уровень СКА немного снизился, но в скором времени такой спад может завершиться

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о результатах СКА в последних сезонах Континентальной хоккейной лиги.

«За последние несколько сезонов уровень СКА немного снизился, но в скором времени такой спад может завершиться, а результаты команды — пойти вверх. Думаю, Ларионов понимает, как исправить непростую ситуацию, ему нужно только доверие от руководства», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Ларионов возглавил СКА летом 2025 года, команда под его руководством вышла в плей-офф КХЛ, но в первом раунде уступила ЦСКА со счётом 1-4.

Ранее Сушинский высказался о сравнении команд Восточной и Западной конференций КХЛ.