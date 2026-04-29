«Это был страшный удар». Андрей Свечников — о сотрясении мозга у Александра Никишина

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о повреждении защитника команды Александра Никишина. Игрок обороны получил травму после жёсткого силового приёма от защитника «Оттавы Сенаторз» Тайлера Клевена. Позже Никишину диагностировали сотрясение мозга.

«Это был страшный удар. Я увидел, как Ники лежит на льду, и, конечно же, набросился [на игрока «Оттавы»]. Когда играешь в силовой хоккей, такое неизбежно. Я много раз оказывался в такой ситуации… Слава богу, с ним всё в порядке и он катается с нами», — приводит слова Свечникова сайт «Каролины».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин провёл четыре встречи без набранных очков.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Александр Никишин провёл тренировку на льду после полученного ранее сотрясения мозга
