«Ак Барс» дома победил «Металлург» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина

В Казани прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанского клуба.
На 16-й минуте первого периода Дмитрий Кателевский открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Дмитрий Кателевский удвоил преимущество «Ак Барса», оформив дубль. На восьмой минуте второго периода Дмитрий Яшкин сделал счёт 3:0. На 12-й минуте периода Робин Пресс забросил шайбу в составе «Металлурга». В конце игры Кирилл Семёнов установил окончательный счёт.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3, 5* и 7* мая.
* — при необходимости.
- 29 апреля 2026
