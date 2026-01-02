Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Металлург, результат третьего матча 29 апреля 2026, счет 4:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» дома победил «Металлург» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина
Комментарии

В Казани прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кателевский (Дыняк, Пустозёров) – 15:04 (5x5)     2:0 Кателевский (Пустозёров, Миллер) – 18:08 (5x5)     3:0 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 27:09 (5x4)     3:1 Пресс – 31:52 (5x5)     4:1 Семёнов – 59:05 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 16-й минуте первого периода Дмитрий Кателевский открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Дмитрий Кателевский удвоил преимущество «Ак Барса», оформив дубль. На восьмой минуте второго периода Дмитрий Яшкин сделал счёт 3:0. На 12-й минуте периода Робин Пресс забросил шайбу в составе «Металлурга». В конце игры Кирилл Семёнов установил окончательный счёт.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3, 5* и 7* мая.

* — при необходимости.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android