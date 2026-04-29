Кирилл Фастовский оценил отмену правила «трёх переходов» в КХЛ

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал отмену правила «трёх переходов» в КХЛ.

«Это правило «трёх переходов» уже сейчас неактуально, оно требовало либо какой-то доработки, но проще его было отменить. С чем введение этого правила было связано, мы все хорошо знаем. Сейчас это уже неактуально, видно, насколько скрупулёзно клубы относятся к селекции, как они продумывают вопросы переходов и не обращают внимания на то, что в одну и ту же команду переходят три или четыре игрока.

Главное — нужен ли хоккеист или нет, и мешать клубам вести селекционную работу не стоит такими формальными запретами. Вероятность обмена трёх игроков высокая, и почему надо запрещать клубам вести такую селекционную работу?» — цитирует Фастовского ТАСС.