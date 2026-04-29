Разин: два ненужных гола, индивидуальные ошибки, одна детская, вторая — техническая

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (1:4, 1-2).

«Мы провели хорошую игру, но не реализовали те моменты, которые у нас были, два ненужных гола, индивидуальные ошибки были, одна детская, вторая – техническая. Судейство? Следующий вопрос.

Во втором периоде хотели переломить игру, однако не получилось. Повторюсь, у нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать, серия продолжается», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3, 5* и 7* мая.

* — при необходимости.