Разин: два ненужных гола, индивидуальные ошибки, одна детская, вторая — техническая
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (1:4, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кателевский (Дыняк, Пустозёров) – 15:04 (5x5)     2:0 Кателевский (Пустозёров, Миллер) – 18:08 (5x5)     3:0 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 27:09 (5x4)     3:1 Пресс – 31:52 (5x5)     4:1 Семёнов – 59:05 (en)    

«Мы провели хорошую игру, но не реализовали те моменты, которые у нас были, два ненужных гола, индивидуальные ошибки были, одна детская, вторая – техническая. Судейство? Следующий вопрос.

Во втором периоде хотели переломить игру, однако не получилось. Повторюсь, у нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать, серия продолжается», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3, 5* и 7* мая.

* — при необходимости.

