Анвар Гатиятулин оценил победный матч с «Металлургом» в Кубке Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Металлургом» (4:1, 2-1) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кателевский (Дыняк, Пустозёров) – 15:04 (5x5)     2:0 Кателевский (Пустозёров, Миллер) – 18:08 (5x5)     3:0 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 27:09 (5x4)     3:1 Пресс – 31:52 (5x5)     4:1 Семёнов – 59:05 (en)    

«Много говорили про концентрацию, про нацеленность на ворота. Во второй игре потеряли это, сегодня вернули. Хочу отметить, что ребята заблокировали 29 бросков – это важный показатель. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, разбираем соперника. У них много сильных сторон, но сегодня получилось это нивелировать.

Мы внимательно подходим к состоянию всей команды, в том числе вратарей, просмотрим, проанализируем, кого поставить на следующий матч. Удаления? Игра состоит из различных компонентов, и все их мы разбираем, в каких нужно играть более чётко и более концентрированно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» дома победил «Металлург» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина
