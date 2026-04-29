Анвар Гатиятулин оценил победный матч с «Металлургом» в Кубке Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Металлургом» (4:1, 2-1) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Много говорили про концентрацию, про нацеленность на ворота. Во второй игре потеряли это, сегодня вернули. Хочу отметить, что ребята заблокировали 29 бросков – это важный показатель. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, разбираем соперника. У них много сильных сторон, но сегодня получилось это нивелировать.

Мы внимательно подходим к состоянию всей команды, в том числе вратарей, просмотрим, проанализируем, кого поставить на следующий матч. Удаления? Игра состоит из различных компонентов, и все их мы разбираем, в каких нужно играть более чётко и более концентрированно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.