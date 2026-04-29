«Хорошие команды умеют играть по счёту». Дыняк — о победе «Ак Барса» над «Металлургом»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1, 2-1) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Хорошо, удалось забить первыми. В предыдущей встрече начало у нас не задалось, исправили в этом матче. Алексею Пустозёрову уже месяц говорю так сделать, вот, только достучался до него. Решает игру вся команда, самопожертвование, ловля шайбы на себя, помощь партнёру. Где-то сыграть попроще, это самое главное.

Хорошие команды умеют играть по счёту. В принципе, хорошо играют даже при первой пропущенной шайбе. Билялов – молодец, помогает и даёт нам воздух, мы благодарны ему. День рождения Пустозёрова? Кто на свете всех сильнее? Пустозёров Алексей! Поздравили, конечно. Лёша – молодец, хороший матч провёл, как и вся команда сегодня», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.