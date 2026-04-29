Нападающий «Ак Барса» Кателевский прокомментировал свой дубль в ворота «Металлурга»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский высказался о победе над «Металлургом» (4:1, 2-1) в третьем матче серии Кубка Гагарина. В этой встрече форвард оформил дубль.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кателевский (Дыняк, Пустозёров) – 15:04 (5x5)     2:0 Кателевский (Пустозёров, Миллер) – 18:08 (5x5)     3:0 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 27:09 (5x4)     3:1 Пресс – 31:52 (5x5)     4:1 Семёнов – 59:05 (en)    

«Хорошее начало игры, хороший натиск. Начало первого периода шло до ошибки. Хорошо подготовились к матчу, разбирали соперника. Готовимся дальше.

Я очень благодарен своим партнёрам, которые вывели меня на такие убойные позиции. Два крайних нападающих поработали, создали давление. Никита здорово вывел меня на пятак. Осталось только забить.

Во второй шайбе хорошо убежали, Никита поставил блок. Лёха выдал хорошую подкидку. Плей-офф – это праздник хоккея, лучшее время. Бьёмся друг за друга», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Хорошие команды умеют играть по счёту». Дыняк — о победе «Ак Барса» над «Металлургом»
