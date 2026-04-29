«Соперник забил пару лёгких голов». Пресс — о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»

Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4, 1-2) в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кателевский (Дыняк, Пустозёров) – 15:04 (5x5)     2:0 Кателевский (Пустозёров, Миллер) – 18:08 (5x5)     3:0 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 27:09 (5x4)     3:1 Пресс – 31:52 (5x5)     4:1 Семёнов – 59:05 (en)    

– Какое впечатление о текущей серии?
– Сегодня соперник забил пару лёгких голов. Это не обязательно плохой период, думаю, мы играли нормально, но просто пару вещей нам нужно улучшить.

– Есть ли позитив от этой игры и серии в целом?
– Я думаю, мы хорошо сыграли сегодня. Как я сказал, пара ошибок в первом периоде, а если бы не это, мы были бы очень близки к победе сегодня. Соперник забивал, когда получал свои шансы. У нас сегодня так не получилось.

– Что вам следует улучшить в следующих играх?
– Просто продолжаем играть, как сегодня. Убрать пару ошибок и быть немного острее, особенно когда у нас есть шансы, мы должны реализовывать их.

– Есть ли сюрпризы от «Ак Барса»?
– Не особо. Мы знали, что нас ждёт. Они стараются играть физически, но я чувствую, что мы справились с этим, просто использовали нашу скорость, – цитирует Пресса Metaratings.

