«Соперник забил пару лёгких голов». Пресс — о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»

Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4, 1-2) в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.

– Какое впечатление о текущей серии?

– Сегодня соперник забил пару лёгких голов. Это не обязательно плохой период, думаю, мы играли нормально, но просто пару вещей нам нужно улучшить.

– Есть ли позитив от этой игры и серии в целом?

– Я думаю, мы хорошо сыграли сегодня. Как я сказал, пара ошибок в первом периоде, а если бы не это, мы были бы очень близки к победе сегодня. Соперник забивал, когда получал свои шансы. У нас сегодня так не получилось.

– Что вам следует улучшить в следующих играх?

– Просто продолжаем играть, как сегодня. Убрать пару ошибок и быть немного острее, особенно когда у нас есть шансы, мы должны реализовывать их.

– Есть ли сюрпризы от «Ак Барса»?

– Не особо. Мы знали, что нас ждёт. Они стараются играть физически, но я чувствую, что мы справились с этим, просто использовали нашу скорость, – цитирует Пресса Metaratings.