«Филадельфия» вернула Мичкова в состав после пропуска пятого матча КС с «Питтсбургом»

В эти минуты в «Филадельфии» проходит шестой матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
0 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 0:0. В составе «Филадельфии» принимает участие российский нападающий Матвей Мичков, который пропустил пятый матч серии.

Ранее сообщалось, что клуб был вынужден отстранить россиянина после того, как он отказался выйти на лёд для разминки перед матчем с «Питтсбургом».

Также отмечается, что главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет недоволен результатами 21-летнего форварда, не набравшего в текущем плей-офф ни одного очка.

