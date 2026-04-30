Никита Кучеров повздорил с игроком «Монреаля», ударив его клюшкой по ногам

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Ньюхук) – 03:00     1:1 Джеймс (Гонсалвес, Гурд) – 26:49     1:2 Дак (Болдюк, Гуле) – 27:00     2:2 Гюнцель – 37:23     2:3 Тексье (Хатсон, Судзуки) – 41:06    

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу «Монреаля». В одном из эпизодов российский нападающий Никита Кучеров ударил соперника по ногам после того, как тот схватил его клюшку.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и сделал пять результативных передач. Всего в карьере в Кубке Стэнли на счету россиянина 157 матчей, в которых он забил 54 гола и сделал 123 результативные передачи.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
