Никита Кучеров повздорил с игроком «Монреаля», ударив его клюшкой по ногам

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу «Монреаля». В одном из эпизодов российский нападающий Никита Кучеров ударил соперника по ногам после того, как тот схватил его клюшку.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и сделал пять результативных передач. Всего в карьере в Кубке Стэнли на счету россиянина 157 матчей, в которых он забил 54 гола и сделал 123 результативные передачи.