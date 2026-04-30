Никита Кучеров повздорил с игроком «Монреаля», ударив его клюшкой по ногам
Поделиться
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Ньюхук) – 03:00 1:1 Джеймс (Гонсалвес, Гурд) – 26:49 1:2 Дак (Болдюк, Гуле) – 27:00 2:2 Гюнцель – 37:23 2:3 Тексье (Хатсон, Судзуки) – 41:06
На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу «Монреаля». В одном из эпизодов российский нападающий Никита Кучеров ударил соперника по ногам после того, как тот схватил его клюшку.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и сделал пять результативных передач. Всего в карьере в Кубке Стэнли на счету россиянина 157 матчей, в которых он забил 54 гола и сделал 123 результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
04:48
-
04:27
-
02:55
- 29 апреля 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
22:57
-
22:50
-
22:33
-
22:13
-
22:09
-
21:47
-
21:31
-
21:19
-
20:57
-
20:42
-
20:19
-
20:05
-
19:48
-
19:30
-
19:12
-
18:50
-
18:36
-
18:31
-
18:07
-
18:04
-
17:47
-
17:24
-
17:09
-
16:48
-
16:30
-
16:16
-
15:55
-
15:35