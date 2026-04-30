«Тампа» с Кучеровым проиграла «Монреалю» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Тампы» отличились Доминик Джеймс и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 21 сейв.

За «Монреаль» шайбы забросили Брендан Галлахер, Кирби Дак и Александр Тексье. Российский нападающий Иван Демидов не записал на свой счёт результативных действий.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Монреаля».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч между командами состоится 3 мая.