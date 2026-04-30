Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс, результат матча 30 апреля 2026, счет 2:3, пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Тампа» с Кучеровым проиграла «Монреалю» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
Комментарии

Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Ньюхук) – 03:00     1:1 Джеймс (Гонсалвес, Гурд) – 26:49     1:2 Дак (Болдюк, Гуле) – 27:00     2:2 Гюнцель – 37:23     2:3 Тексье (Хатсон, Судзуки) – 41:06    

В составе «Тампы» отличились Доминик Джеймс и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 21 сейв.

За «Монреаль» шайбы забросили Брендан Галлахер, Кирби Дак и Александр Тексье. Российский нападающий Иван Демидов не записал на свой счёт результативных действий.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Монреаля».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч между командами состоится 3 мая.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android