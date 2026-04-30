Филадельфия Флайерз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 30 апреля 2026, счет 1:0 ОТ, 6-й матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» проиграл со счётом 0:1 «Филадельфии» и выбыл из КС, Мичков сделал ассист в ОТ
Комментарии

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и закончилась победой хозяев со счётом 1:0 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 0
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Йорк (Мичков, Кейтс) – 77:32    

Таким образом, «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» серию со счётом 2-4.

Единственную шайбу в данной встрече в овертайме забросил защитник хозяев Кэм Йорк. Результативный пас на решающую шайбу сделал россиянин Матвей Мичков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские форварды «Пингвинз» Егор Чинахов и Евгений Малкин результативными действиями не отметились.

В следующем раунде плей-офф НХЛ «Филадельфия» проведёт серию с «Каролиной Харрикейнз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Филадельфия» вернула Мичкова в состав после пропуска пятого матча КС с «Питтсбургом»
