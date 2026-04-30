«Питтсбург» проиграл со счётом 0:1 «Филадельфии» и выбыл из КС, Мичков сделал ассист в ОТ

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и закончилась победой хозяев со счётом 1:0 в овертайме.

Таким образом, «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» серию со счётом 2-4.

Единственную шайбу в данной встрече в овертайме забросил защитник хозяев Кэм Йорк. Результативный пас на решающую шайбу сделал россиянин Матвей Мичков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские форварды «Пингвинз» Егор Чинахов и Евгений Малкин результативными действиями не отметились.

В следующем раунде плей-офф НХЛ «Филадельфия» проведёт серию с «Каролиной Харрикейнз».