Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026

Комментарии

Завершилась серия 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». «Флайерз» победили по итогам шести матчей со счётом 4-2. Таким образом, стала известна первая пара участников 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026.

«Филадельфия» сыграет с победителем Восточной конференции и Столичного дивизиона НХЛ «Каролиной Харрикейнз». В первом раунде плей-офф НХЛ «ураганы» всухую (4-0) одолели «Оттаву Сенаторз».

Действующим чемпионом НХЛ является «Флорида Пантерз», которая по итогам текущего регулярного чемпионата не смогла гарантировать место в Кубке Стэнли.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android