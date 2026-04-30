Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026

Завершилась серия 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». «Флайерз» победили по итогам шести матчей со счётом 4-2. Таким образом, стала известна первая пара участников 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026.

«Филадельфия» сыграет с победителем Восточной конференции и Столичного дивизиона НХЛ «Каролиной Харрикейнз». В первом раунде плей-офф НХЛ «ураганы» всухую (4-0) одолели «Оттаву Сенаторз».

Действующим чемпионом НХЛ является «Флорида Пантерз», которая по итогам текущего регулярного чемпионата не смогла гарантировать место в Кубке Стэнли.